La Reina Letizia de España, tras el escándalo que armó en la misa de Resurrección al no dejar que Doña Sofía se tome fotos con sus hijas, ahora protagoniza un nuevo video en el que se puede ver cómo empuja con su cartera a su hija Leonor para que se pegue más su abuela. ¡Todo delante de la prensa!



Sin duda la Reina Letizia se ha convertido en las últimas semana en el tema de conversación de todos los españoles, pues se han ido conociendo su verdadera relación con los padres del Rey Felipe.



Este nuevo video ha sido difundido en las redes sociales y data del pasado domingo cuando realizaron una visita al hospital de los reyes de España. Hasta hace unos días el gesto de la reina Letizia había pasado desapercibido, pero un usuario decidió viralizar las imágenes.



En ellas se ve cuando los cinco miembros de la familia real, Rey Felipe, Letizia, Doña Sofía acompañados de sus nietas Sofía y Leonor, posaban ante la prensa cuando de repente se nota cómo la experiodista le da un empujón a su hija menor ayudándose con el bolso, para que se juntara más a su abuela.

Reina Letizia sigue escandalizando a los españoles con sus actitudes.

Con esto queda más que comprobado que la reina Letizia está haciendo todo lo posible para redimir su imagen ante los españoles, quienes no han tenido piedad con sus comentarios.



Además, se sabe que durante su estadía en el hospital, el rey emérito Juan Carlos no recibió a Letizia para dejarle en claro que no perdonará la insolencia y el capricho de no dejarle tomarse fotos a sus nietas con su abuela.

Con este detalle, se prueba una vez más la influencia que tiene la reina Letizia sobre sus hijas. El día de la pelea, Leonor le quitó de mala manera la mano a su abuela tras ver que su madre no quería bajo ningún concepto que se hicieran la foto; y ahora vuelve a obedecer a su madre tras su gesto con 'bolsazo' incluido.