Reina Letizia: Su hija, la infanta Sofía, le faltó el respeto y le tiró un manotazo | FOTOS | VIDEO

La reina Letizia pasó un incomodo momento al lado de su familia, cuando en una evidente falta de respeto su hija, la infanta Sofía, realizó un gesto de molestia cuando ella la intento corregir al momento que los medios les tomaban unas fotografías, durante sus vacaciones de verano en Mallorca, España.



La infanta Sofía de solo once años, alejó la mano de su madre con un movimiento de su mano y todo fue captado por los camarógrafos y fotográfos.



El video que ya se ha vuelto viral se puede apreciar a la familia real de España, el rey Felipe, la reina Letizia y sus dos hijas Sofía y Leonor posando para los lentes de los reporteros.



Incómoda por los rayos solares, la infanta Sofía intenta protegerse del sol, cuando la reina Letizia intentó corregirla para la fotografía. Esto no le gustó a la pequeña, quien soltó un pequeño manotazo. Su cara de molestia era evidente.



Hace unos días la familia real también pasó por un momento similar. Cuando los cuatro eran fotografiados, se notó el enfado de las pequeñas cuando la reina Letizia intenta acomodarlas para las fotos.



Los gestos de molestia y desplantes no son algo fuera de común en la familia real. Hace unas semanas la reina Letizia hizo pasar un incómodo momento a su suegra, Sofía de Grecia y Dinamarca, quien quería tomarse unas fotos con sus nietas en la Catedral de Palma de Mallorca.



En aquella oportunidad la reina Sofía quería tomarse una foto con sus dos nietas, pero Letizia se interpone entre ellas y los fotógrafos en una acto que fue tomado como un claro desplante contra su alteza.