Joven tomó viagra, tuvo una erección de un mes, acudió a hospital y afirma que médicos le mutilaron el miembro

Un joven electricista en el Reino Unido denunció que unos médicos 'le mutilaron' el miembro viril, cuando intentaron controlar una prolongada erección de unos 30 días que sufrió, producto de tomar viagra.



Nat Thind, de 26 años, relató que usualmente tomaba viagra y nunca había tenido un problema, pero en esta última ocasión la erección fue dolorosa y le duró unos 30 días, informaron los medios del Reino Unido.



Por ello acudió a un centro médico, donde los galenos le informaron que sufrió un caso de 'priapismo', por lo que decidieron intervenirlo.

(Video: Cortesía SWNS TV)

Según los medios del Reino Unido, los médicos no pudieron drenar el miembro con agujas y tuvieron que hacer un corte en el pene, para que la sangre pueda drenarse.



Esto provocó que Nat Thind ya no pueda tener una erección. "He quedado con el pene mutilado, adormecido e incapaz de alcanzar un orgasmo", expresó.



Agregó que especialistas en Bélgica y Alemania le informaron que tenía un severo daño en los nervios del miembro. Por lo pronto se sometió a una operación, que hasta el momento no ha dado resultados.



"Es una situación para deprimirse, pero esto no tiene sentido", manifestó Nat Thind en una entrevista.



Debido a esta situación, Thind ha creado la página web GoFundMe en busca de recibir apoyo para costear un tratamiento médico alternativo.