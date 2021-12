Era una jornada más de trabajo para Melissa Anne hasta que recibió una nota de la maestra de su hija Emily, quien había armado su lonchera con comida para gatos. El extraño almuerzo de la pequeña generó desconcierto en la docente porque nunca antes vivió una situación parecida.

Según Mirror, la madre de tres hijos deja que la pequeña organice sus alimentos con la intención de darle responsabilidades y conocer un poco más su tipo de alimentación.

“No sabía si llorar, reír o sacudir la cabeza con incredulidad”, dijo Melissa en diálogo con el medio británico.

“Solo quería hacerle saber que Emily me ha mostrado que trajo comida para gatos en su lonchera. Dijo que preparó todo ella misma y que no se lo dijo. Por supuesto, se la quité. ¿Podría hablar con ella después de clases?”, agregó la mujer con respecto a la nota enviada por la profesora.

Una amante de los gatos

Melissa Anne señaló que la lonchera de su pequeña tiene que ver con la “obsesión” que tiene “con los gatos”, ya que en casa tienen tres felinos.

“Le gusta ser graciosa y es una gatita obsesionada. Pero la verdad es que no lo podía creer cuando me enteré de lo sucedido. Me puse a caminar por el trabajo durante las siguientes dos horas riendo”, comenta la madre a Kidspot de Australia.

Aquí aparece Emily jugando con uno de sus gatos mientras era fotografiada por su madre. (Foto: Melissa Anne)

Para Emily, su gran sueño es tener 50 mascotas y tiene la aspiración de ser “una dama de los gatos” cuando “sea mayor”.

“¡Hicimos un almuerzo temático de ‘gato’ de grado humano para mañana y le daré a su (increíble) maestra el aviso de que hice este y que no volvió a asaltar el plato de comida de la pobre Minty!”, reveló Melissa Anne tras el anecdótico hecho que ocurrió en la escuela.

