Resumen del año 2019 | Los fotógrafos lograron registrar distintas imágenes de lo más singulares hechos que han llamado la atención de la gente y que resumen algunas de las noticias más curiosas que han ocurrido alrededor del mundo durante este año 2019. A continuación, una galería con las más singulares fotografías de las diversas agencias de noticias que cubrieron los hechos noticiosos alrededor del globo.

Desde festividades religiosas en India, a una competencia del bigote más largo en Serbia o, simplemente, un grupo de personas disfrutando de un delicioso chapuzón en una piscina de aguas termales en China. Por lo singular del contexto, estas fotografías resumen las imágenes más curiosas del año que está por acabar.

Festival Navratri en India

Es un festival dedicado a adorar a la deidad Hindú Durga. La palabra Navaratri significa ‘nueve noches’. Durante estas nueve noches y diez días, se adoran nueve formas de Shakti/Devi. Navratri es un festival muy importante y es celebrado con gran celo en toda la India.

Los devotos hindúes vestidos como la deidad hindú Lord Hanuman participan en una procesión para celebrar el festival 'Navratri' en Amritsar el 5 de octubre de 2019. (NARINDER NANU / AFP)

Día de llevar a tu hijo al trabajo en EE.UU.

El Día de Llevar a Nuestras Hijas e Hijos al Trabajo es un día nacional que brinda a los niños de Estados Unidos un vistazo al mundo laboral. Desarrollado por la Fundación Take Our Daughters And Sons To Work, una ONG, el día gira en torno a los padres que llevan a sus hijos a trabajar para exponer a los estudiantes futuras posibilidades laborales y al valor de educación. En EE.UU. se celebra el cuarto jueves de abril.

Disfraces de Krishna y Shiva

En un evento celebrado en Mumbai, India, estudiantes se disfrazaron de los dioses hindúes Lord Krishna y Lord Shiva. El hecho ocurrió en una manifestación cultural celebrada en la ciudad ya mencionada el pasado 21 de agosto de 2019.

El bigote más largo en Serbia

Zoran Lazarevic fue coronado rey del vello facial con su bigote blanco de 140 cm de largo, el más largo en una competencia realizada en un monasterio ortodoxo calenés del siglo XV, cerca de Rekovac, Serbia central. Los bigotes para los participantes son un gran compromiso por su cuidado diario.

Zoran Lazarevic, de 70 años, se prepara para la competencia del bigote más largo. (Vladimir Zivojinovic / AFP)

Danza del dragón en China

Es una forma de danza tradicional en la cultura de China. El baile es realizado por un equipo de bailarines que manipulan una figura larga y flexible de un dragón. La danza del dragón es el acto de finalización de las festividades del Año Nuevo chino,​ donde los desfiles comienzan el mismo día de Año Nuevo y continúan durante quince días hasta la finalización de las festividades con el Festival de los Faroles.

Francés cruza el canal de la Mancha con flyboard

En su segundo intento, el “hombre volador” Franky Zapata consiguió el pasado 4 de agosto su hazaña de cruzar el canal de la Mancha, en Francia, a bordo de su “Flyboard” en unos 20 minutos, tras una breve parada en un barco para repostar en queroseno. Este francés de 40 años despegó a bordo de su tabla voladora desde la playa de Sangatte en medio de un ruido ensordecedor y bajo la mirada de curiosos.

