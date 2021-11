Roberto Cazzaniga se ha convertido en tendencia en medios de comunicación de Italia luego que se diera a conocer que fue engañado por 15 años por una mujer con la que mantenía una relación por redes sociales.

Según Infobae, el jugador de vóley profesional -que jugó también en la selección italiana- conoció en el 2008 a una chica llamada Maya por redes sociales, una supuesta modelo brasileña que usaba fotos de la conocida modelo Alessandra de Ambrosio.

Jamás la conoció en persona y se enamoró.

Él se mostraba comprometido con la relación y no chistó en darle ayuda económica cuando le pidió dinero para su salud, pues sufría una enfermedad en el corazón.

En quince años de relación, las transferencias llegaron a los 700 mil euros. Hecho que lo llevó a endeudarse por solicitudes de préstamo.

“Fue imposible encontrarnos por sus constantes viajes de negocios y esa grave enfermedad cardíaca por la que me dijo que la hospitalizaban constantemente”, contó el italiano.

Cazzanida, impulsado por amigos y familia, decidió contratar a un periodista para descubrir la verdad y presentó una denuncia ante la Guardia di Finanza.

Se conoce que detrás la modelo, se encontraría una mujer llamada Valeria que vive en Cerdeña, Italia, y recibió las transferencias bancarias.

“¿Cómo me sacó todo ese dinero? Ni siquiera lo sé con certeza. Ahora que esta pesadilla ha terminado es como si me hubiera despertado de un coma que me hizo perder tres décadas de vida”, afirmó.

Un familiar señaló que se dio cuenta del problema cuando se dio cuenta que Roberto pedía dinero prestado a todos sus compañeros. Ahora Cazzaniga espera recuperar una parte de toda esa inversión.

