Rusia: "Misiles de EE.UU. deben ir contra terroristas, no contra gobierno sirio" [FOTOS]

La diplomacia rusa aseguró que los misiles que el presidente Donald Trumpquiere lanzar contra Siria deben ir contra "los terroristas" y no contra el "gobierno legítimo" de Damasco.



" Los misiles inteligentes deben volar en dirección de los terroristas y no en dirección del gobierno legítimo, que lucha desde hace varios años contra el terrorismo internacional en su territorio", declaró en Facebook la portavoz rusa, María Zajárova.



Zajárova también insinuó que los ataques estadounidenses contra el régimen de Damasco prometidos por Donald Trump podrían servir para "borrar las huellas de las provocaciones" que los occidentales denuncian como un ataque químico en el enclave rebelde de Duma



" La idea sería borrar rápidamente las huellas de las provocaciones mediante el lanzamiento de misiles inteligentes" y así "los inspectores no tendrán ya nada que hallar como pruebas", sugirió la portavoz.



La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) anunció el martes que enviará "en breve" un equipo de investigación al bastión rebelde de Duma, en Siria, para investigar el presunto ataque químico que desencadenó una condena internacional.



Trump amenazó este miércoles a Rusia por su apoyo al régimen de Bashar al Asad y afirmó que los misiles estadounidenses "llegarán" a Siria en respuesta a un supuesto ataque químico.



"Rusia promete derribar todos los misiles que se disparen contra Siria Prepárate, Rusia, porque llegarán misiles lindos, nuevos e 'inteligentes' ¡No deberían ser socios de un Animal Asesino con Gas que mata a su pueblo y lo disfruta!", escribió Trump en Twitter.