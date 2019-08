Vocalista de grupo metalero es asesinado de un balazo en pleno concierto en El Salvador | VIDEO | FOTOS

El vocalista del grupo metalero Apes of God, César Canales, fue asesinado de un balazo en la cabeza, cuando realizaba una presentación en un festival de metal, en un restaurante del municipio de Armenia, en El Salvador.



César Canales y sus compañeros del grupo Apes of God se presentaron en este festival denominado 'Green Metal Concert' y nadie imaginó el fatal desenlace.



Un sujeto, de nombre Wilber Isidro Orellana (36), desenfundó su arma de fuego y disparó contra Canales, hiriéndolo gravemente en la cabeza, informaron las autoridades de El Salvador.

César Canales fue llevado de emergencia a un hospital cercano, pero dejó de existir a los pocos minutos, producto del proyectil que tenía en la cabeza.



Los principales medios de El Salvador informaron que el homicida fue detenido a los pocos minutos y se investigan cuales fueron los motivos del ataque.



En sus redes sociales, los integrantes de Apes of God revelaron que viven terribles momentos de dolor por la muerte de César Canales y anunciaron que no se presentarán en ningún escenario.



En este mensaje afirmaron que no les interesa pertenecer 'a una escena como esta' en clara referencia a la violencia que muchas veces se desencadena en los conciertos de metal.