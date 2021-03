El septuagenario periodista deportivo uruguayo Víctor Hugo Morales anunció durante su programa en la radio argentina haberse contagiado de Covid-19 y confesó haberse confiado llegando a pensar que era inmune al virus.

El último sábado Morales, de 73 años, durante la transmisión de su programa -desde su domicilio, práctica que realiza desde la llegada del virus a Argentina- anunció haberse realizado un test de coronavirus tras haber perdido el sentido del olfato que confirmó la enfermedad.

“Buen día amigos. Qué gusto saludarlos, acompañarlos, con coronavirus lamentablemente... No sabía qué hacer con mi mañana, me siento muy bien dentro de las características y (tengo) el deseo de participar de tantos temas”, dijo según recoge el diario Clarín de Argentina.

“Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune. Créanme que lo pensé en algún momento, hasta llegué a decirme en un disparate que quizás hay humanidades con anticuerpos que impiden la penetración del virus, con menos predisposición, y me ubiqué entre ellos”, agregó. “Buena parte del año estuve encerrado pero cuando me abrí poco a poco para ir al canal y alguna salida de esas que yo veía que tenían un protocolo perfecto y no pasaba nada llegué a creerme que estaba entre los que tenían defensas un poco más especiales y ni debe existir eso, me lo inventé porque me parecía magnífico que no me sucediese nada”.

El periodista confesó sentir que había nadado “para ahogarse en la orilla”, en referencia a recibir la esperada vacuna contra el Covid-19.

“Después vino la gran expectativa de la vacuna y es muy probable que del dicho al hecho... cuidado, no nos vacunamos todavía, no razonemos en función a eso... y algo así me debe haber pasado. La cuestión es que tengo coronavirus, no sé si la voz está tomada, no tengo fiebre, el oxígeno en sangre está bien, en 97, 96... Los indicadores están todos bien, menos la pérdida de olfato”, añadió.

Morales se había aislado hace unos días en su casa tras haber estado en contacto cercano con un caso positivo, detalla Clarín.

