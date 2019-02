Hombre grabó descaradamente el trasero de vedette Sol Pérez mientras hablaba a la cámara y ella lo encara en vivo

No se lo perdonó. La vedette Sol Pérez realizaba un enlace en vivo con el programa de televisión Gente Opinando cuando los panelistas se dieron cuenta que un hombre del público empezó a grabar sin ninguna vergüenza el trasero de la modelo.

Mientras Sol Pérez discutía con Hernán Drago y este daba su punto de vista, el conductor del programa argentino, Pollo Álvarez lo tuvo que interrumpir al ver al sujeto grabando a la rubia por la parte de atrás.

"Pará un segundo, pará un segundo, decile al maestro éste de atrás que con el teléfono…No, es un maleducado. Ya está Sol. Lo vi como que estaba jugando, perdón Sol. Mirá!, ¿qué hacés maestro?! No, es un maleducado. Perdón Sol, para que quede claro, lo que yo vi desde acá que él estaba haciendo un paneo que me pareció desubicado con el celular y te lo puedo confirmar", le dijo Pollo Álvarez a Sol Pérez.

Los panelistas del programa repudiaron al hombre que había estado enfocando el derrier de Sol Pérez y se reía mientras le hacía zoom. Según indicó Pollo Álvarez, su actitud demostraba que había estado grabándola y lo habría enviado por Whatsapp.

Al escuchar esto, la vedette no dudó ni un segundo en acercarse al hombre. Al hacerlo, el sujeto levantó el celular y empezó a enfocar su rostro. Sin embargo, Sol Pérez lo enfrentó rápidamente: "Señor, ¿qué está grabando usted?"

El señor se puso nervioso y se justificó diciendo que solo grababa un video para pasárselo a un amigo. Sol Pérez no dejó de cuestionarlo. "Pero… ¿qué graba? Porque yo estoy de espaldas, y acá los chicos del piso están viendo como que usted está grabando algo que no está bueno grabar. Vos podés grabarme de acá, grabar un plano general, pero si grabas el c..."

El sujeto soltó una carcajada nerviosa y ella simplemente lo dejó de lado para continuar su enlace con los panelistas de Gente Opinando.