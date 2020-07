Gloria Guillén, madre de la asesinada soldado latina Vanessa Guillén, expresó su dolor tras la confirmación de la muerte de su hija y pidió que se investigue a fondo lo que sucede al interior de la base de Fort Hood en Texas, Estados Unidos.

En declaraciones a “Univisión”, Gloria Guillén pidió “que investiguen a esa base podrida, sea un general, sea un coronel, sean los malditos sargentos donde estaba mi hija, todo el que sea responsable que sea arrestado”.

“La encontré, pero cómo la encontré: muerta, muerta la niña. Ellos pensaban que nunca la iba a encontrar, pero Dios es tan grande”, agregó la madre visiblemente conmovida.

Gloria Guillén manifestó que el personal del Ejército estadounidense se reunirá con ellos para coordinar el funeral de Vanessa. Además, se informó que parientes de Zacatecas, México recibieron visas humanitarias para que puedan despedir los restos de la soldado.

Gloria Guillén, madre de la soldado Vanessa, se expresó tras la confirmación de la muerte de su hija. (Captura de video / Univisión).

Vanessa Guillén, de 20 años, había sido reportada como desaparecida hace más de dos meses.

Tras semanas de búsqueda, se confirmó que unos restos humanos encontrados el 30 de junio cerca de su antigua base eran de la militar desaparecida.

El principal sospechoso del caso, un compañero del Ejército llamado Aaron Robinson, que también estaba basado en Fort Hood, se suicidó el miércoles 1 de julio cuando la policía lo tenía cercado. Otra sospechosa, Cecily Aguilar, la novia de Robinson, fue acusada de “conspiración para manipular pruebas”.

Desde la desaparición de Guillén el 22 de abril, sus seres queridos dijeron reiteradamente que fue acosada sexualmente en la base militar.

La madre de Vanessa expresó también que un soldado de la base militar le dio información que por ahora no puede revelar. “[Me dijo] Yo no puedo hablar porque me matan o desaparece a mi familia. Pero usted sí, porque a usted no le pueden hacer daño porque ya sabe que son ellos y ya saben que esto [la noticia] es mundial”.

El caso de Vanessa Guillén ha sido abordado por varias figuras públicas prominentes, incluido el precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden.

(Con información de AFP).