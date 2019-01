¡INSÓLITO! Nicolás Maduro: "Ya fui al futuro y volví...Y vi que todo sale bien" | VIDEO

El pasado 10 de enero, Nicolás Maduro asumió su segundo mandato en Venezuela, en medio de una crisis política, económica e internacional. Muchos de los países de América Latina consideran este segundo periodo de ilegítimo.

Ahora, Nicolás Maduro sorprendió con unas polémicas declaraciones durante un acto de las Fuerzas Armadas venezolanas. El mandatario se jactó de sus supuestos dotes 'sobrenaturales' y aseguró que viajó al futuro.

"Yo ya fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le garantiza la felicidad a nuestro país", se escucha durante su discurso a Nicolás Maduro. Como se sabe, esta no es la primera vez que el sucesor de Hugo Chávez asegura tener un sexto sentido.

Según Nicolás Maduro, ese viaje al futuro le permitió ver cómo le iba al régimen que había instaurado en su país y aseguró que vio buenos resultados. Recordemos que en anteriores declaraciones, el presidente se ha jactado de comunicarse con los animales.

En el 2013, Nicolás Maduro dijo que se había comunicado con Hugo Chávez, reencarnado en un pajarito. "De repente entró un pajarito, chiquitico, y me dio tres vueltas acá arriba. Se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito. Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. 'Si tú silbas, yo silbo', y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de Él", dijo en ese entonces el mandatario venezolano.