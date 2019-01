Vladimir Putin expresó su "apoyo" a Nicolás Maduro en Venezuela y se enfrenta a Donald Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su "apoyo" a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, durante una conversación telefónica, informó el Kremlin en un comunicado, poniendo en el tapete al gobierno de Estados Unidos porque Donald Trump no descartó una intervención militar.



Vladimir Putin expresó su "apoyo a las autoridades legítimas de Venezuela en las condiciones de agravamiento de una crisis política provocada desde el exterior", precisó el texto oficial.



Cualquier intervención extranjera "viola las normas fundamentales del derecho internacional", advirtió Vladimir Putin, refiriéndose indirectamente al presidente estadounidense Donald Trump, quien no descartó una intervención militar en Venezuela si Nicolás Maduro no entrega la presidencia a Juan Guaidó.



Nicolás Maduro agradeció este jueves a Vladimir Putin el respaldo durante un acto en Caracas en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.



"Tuve una llamada del presidente de Rusia con el cual conversé unos 20 minutos, el presidente Putin siempre solidario con Venezuela. Ha ofrecido todo su apoyo a la paz y la soberanía de Venezuela", dijo Nicolás Maduro.



Añadió que Vladimir Putin le ofreció el "apoyo invariable de Rusia" ante lo que denunció como "una gran provocación" del gobierno de Estados Unidos.



El miércoles el jefe del Parlamento, de mayoría opositora, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente de Venezuela y dijo que asumía las competencias de Nicolás Maduro, a quien tilda de "ilegítimo" y "usurpador", con el apoyo del gobierno de Donald Trump y una docena de países de América Latina.



Washington pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la crisis en Venezuela, dijo el jueves la misión estadounidense ante las Naciones Unidas.



A la cita, solicitada para el sábado, se espera que asista el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijeron diplomáticos.