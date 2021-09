Una investigación del diario estadounidense The Wall Street Journal reveló la forma en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) logra captar y reclutar miembros a través de las redes sociales para convertirlos en futuros sicarios.

La nueva modalidad que estaría utilizando esta organización criminal mexicana para captar la atención de los jóvenes es a través de los videojuegos.

Óscar Balderas, periodista de investigación, señaló a Infobae que los reclutadores del crimen organizado han puesto especial atención en las plataformas multijugador, particularmente en videojuegos como GTA, Gears of Way o Call of Duty.

Balderas advirtió sobre esto porque un adolescente denunció que mientras jugaba Grand Theft Auto 5 en su consola Xbox 360 recibió una invitación de un desconocido. El nombre del jugador era “EL KIL0Z CDN”. CDN corresponden a las siglas del Cártel del Noreste.

Las características del perfil del sujeto correspondían a alguien no mayor de 18 años, con un chaleco antibalas, una pashmina y un casco militar. “EL KIL0Z CDN” había creado dentro del videojuego un evento llamado Reclutamiento abierto: CDN Z Vieja ESCUELA 35 Batallón, el cual daba a los jugadores la opción de presionar dos botones: “estoy interesado” o “compartir esta publicación”.

No era la primera vez que esto ocurría. En otra ocasión, un presunto reclutador dijo pertenecer al Cártel de Jalisco, y otro más al Cártel de Sinaloa. El modus operandi de estos sujetos es buscar personas entre 16 y 35 años durante la madrugada. En el caso de los adolescentes, aprovechan que sus padres duermen. Además, identifican a quien esté interesado en la violencia, armas y demás.

El diario estadounidense señaló que un policía descubrió por Facebook que el cártel mexicano publicaba anuncios por la red social para ofrecer trabajo como gatillero. Una vez que las personas eran convencidas, los miembros del grupo criminal se encargaban de amenazarlas para no abandonar la organización. El aviso se registraba bajo el nombre “CJNG”, siglas del nombre Cártel Jalisco Nueva Generación.

El agente también halló que esta organización criminal, la más poderosa de México, utilizaba las redes sociales para presumir de su ostentosa vida. Según los expertos, el Cártel de Jalisco y otros cárteles de la droga han encontrado una forma de expresión alternativa, y una vía para expandir su negocio.

