El impactante momento en que una mujer fue empujada a las vías del tren por un hombre que se desmayó | VIDEO

Gracias a la ayuda de otras personas, una mujer se salvó de ser atropellada por un tren cuando cayó a las vías tras ser empujado por un hombre que se desmayó en la estación Pueyrredón de la línea D del metro de Buenos Aires (Argentina).

En un video de YouTube se aprecia cómo la mujer cayó a los rieles cuando el convoy iba a entrar en el andén. Al percatarse de este hecho, los pasajeros se unieron para alertar a la maquinista que frene.



La rápida intervención de las personas logró que no suceda ningún accidente mortal, pues el tren se detuvo a pocos metros de la mujer.



La conductora del tren contó en una entrevista a Telefe que fue un milagro que el vehículo se detuviera a tiempo. "La gente hacía señas, enseguida observé a la persona en la vía y accioné el freno de emergencia, como dice el protocolo. El tren respondió perfecta y milagrosamente y la chica no sufrió más que el golpe", comentó la mujer tras la viralización de las imágenes en YouTube.



La policía investigó al hombre que se desmayó e informó que no tiene antecedentes penales, por lo que habría sido un tema de salud.



Por su parte, la mujer sufrió cortes en la cabeza y en la nuca y fue diagnosticada con un traumatismo craneoencefálico y pérdida de conocimiento.



Hasta el momento no se ha presentado denuncia alguna contra el hombre.