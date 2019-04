Dejó como 'garantía' a su hija de 2 años en un restaurante, porque no le alcanzó para pagar por un plato 

En YouTube se viralizó cuando un hombre dejó como garantía a su hija de 2 años, porque no tenía para pagar un plato de fideos, en la ciudad de Foshán, en China.

Al culminar de comer en un restaurante, Ding, como fue identificado este desalmado padre que aparece en YouTube, se dio cuenta que le faltaba un yuan para completar la cuenta, por lo que decidió dejar a su hija como 'garantía' que regresaría a pagar.



Las imágenes-que se viralizaron en YouTube-fueron difundidas en la Southern Television Guangdong el pasado 6 de abril.



Pese a que la menor fue corriendo tras su padre, él la regresó al restaurante, indicando que volvería más tarde con el dinero en efectivo para recogerla.



El dueño, los trabajadores y los clientes del restaurante no creían lo que veían. Tuvieron que darle un poco de leche a la niña para que se calmara porque comenzó a llorar como se aprecia en las imágenes de YouTube.



El dueño del restaurante llamó a la policía porque pasaban las horas y el padre de la menor no regresaba, temiendo que abandonó a la niña. Sin embargo, después de unas horas, el hombre regresó, muy molesto, porque la niña no estaba en el sitio donde la dejó como se aprecia en el video viral de YouTube.



"El hombre insistió en que no estaba abandonando a su hija y que solo estaba tratando de conseguir algo de efectivo", dijo el policía que tomó el caso en China.



Según los oficiales, después que el sujeto vio el video que se viralizó en YouTube, se arrepintió, prometiendo que no lo volverá a hacer.