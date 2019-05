Fue despedida de su trabajo por hacer comentarios xenófobos contra venezolanos 

En YouTube se viralizó cuando una colombiana se burló de los venezolanos que migran de su país por la situación inestable por el gobierno de Nicolás Maduro. La mujer fue despedida de su trabajo pese a pedir disculpas por el exabrupto.

En las imágenes de YouTube se aprecia a la colombiana con un grupo de amigas, burlándose por la falta de comida en Venezuela, dándole una gaseosa y comida para "ayudar".



Después de la denuncia en YouTube por la xenofobia en las opiniones, la colombiana fue identificada como Leidy Johana Romero, quien fue desvinculada de la compañía donde laboraba por este acto.

"Sus opiniones y acciones (las de Romero) no representan los valores ni principios de la compañía. Por este motivo solicitamos que no vinculen nuestra marca con los contenidos que ella está compartiendo las redes sociales", dice el comunicado de la empresa Julderc Colombia SAS tras la difusión del video en YouTube.



La compañía aseguró que rechaza los "actos violentos, xenófobos e intolerantes" y ofreció "disculpas" a los trabajadores y comunidad venezolana en Colombia por el video viral de YouTube.



Después de las imágenes de YouTube, Romero pidió disculpas con su grupo de amigas, a través de un video de Facebook, indicando que no era su intención "burlarse" de la comunidad venezolana en Colombia.

Colombiana se burló de situación de venezolanos en Perú. (Video: YouTube)