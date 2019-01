Cadete se arrepintió de presentarse a la Marina de Guerra, salió corriendo y prometió a su madre: "Voy a estudiar"

En YouTube se viralizó cuando una cadete de la Marina de Guerra de Ecuador se arrepintió en plena ceremonia y se escapó de la fila corriendo hacia sus padres para pedir ayuda mientras sus compañeros y los mismos militares veían estupefactos el espectáculo.

"Mamá, papá, esto no es para mí", se escucha decir a la cadete en el video viral de YouTube. Desde un altavoz pidieron a la joven que regrese a formarse.



Pese a que varios superiores de la Marina de Guerra de Ecuador se acercaron para llevarse a la cadete, el padre de la joven pareció estar de acuerdo, sin embargo, la madre no persuadió a su hija para que regrese a la fila tal como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Cuando los marinos se la quisieron llevar-como se ve en el video viral de YouTube-el padre comentó que ella "no puede ser militar".



"Mamá, te prometo que voy a estudiar. No quiero que sea militar", gritó la joven innumerables veces en el viral de YouTube.



Al final, el padre decidió que su hija no podía pertenecer a la Marina de Guerra de Ecuador y se la llevó como se aprecia en las imágenes de YouTube.