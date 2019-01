Golpeó e intentó asfixiar a su pareja porque se olvidó el regalo en un bar | VIDEO | FOTOS

En YouTube se viralizó cuando el piloto Victor Junqueira, de 24 años, golpeó e intentó asfixiar a a Luciana Sinzimbra, su pareja de 26, porque se olvidó un regalo en un bar, en Goiania, Brasil.



Aunque los hechos ocurrieron el pasado 14 de diciembre recién se viralizaron en YouTube, sobre todo, en los medios de Brasil. Si bien en un principio molestó a Sinzimbra que las imágenes se difundieran. Luego pensó que serviría para denunciar la violencia machista sin filtros.



"No puedes creer que la persona con la que has pasado tres años vaya a lastimarte, golpearte o tratar de matarte", declaró Sinzimbra, quien es abogada, a TV Globo G1, tras la viralización del video en YouTube.



Junqueira y Sinzimbra habían salido a un bar, pero cuando regresaron al departamento de la joven, el piloto le reclamó porque olvidó un regalo y comenzaron a discutir.



Sinzimbra temía que su pareja la agrediera, así que ocultó su celular en su habitación y comenzó a grabar. Posteriormente, estas imágenes se difundirían en YouTube.



Después de la agresión, la joven denunció a su ahora expareja a la policía, sin embargo, Junqueira no fue arrestado.



Tras la difusión de las imágenes en YouTube, a Junqueira le impusieron "medidas precautorias", como evitar tener contacto con Sinzimbra.



Después del video en YouTube, el piloto enfrenta cargos por daños corporales, amenazas y violencia doméstica. De ser encontrado culpable podría enfrentar una condena de hasta cuatro años y tres meses en prisión.