Agarró a golpes, le tiró objetos y le jaló el cabello por decir que fue amante de su ex esposo

EnYouTube se viralizó cuando una periodista agarró a golpes a una colega en una peluquería por decir que había sido amante de su ex esposo. El hecho sucedió en República Dominicana.

Las periodistas Ana Carolina y Nancy Medrano se encontraron en una peluquería. La primera empujó al hijo de su colega para, posteriormente, tirarle varios objetos como se ve en el video viral de YouTube.



Tal como se aprecia en las imágenes de YouTube, Ana Carolina también jaló el cabello a Nancy Medina y le propinó varios golpes.



Según el video viral de YouTube, las trabajadores de la peluquería tuvieron que intervenir para que la pelea no pase a mayores siendo comentada en los últimos días en República Dominicana.

"Ahí estaban mis hijos, estaba su madre, estaba su hija muy nerviosa también", explicó Medrano tras ser entrevistada después que la riña se volviera viral en YouTube.



Según Medrano, Ana Carolina se acercó a ella y le prohibió tajantemente que no hablara de su persona, aunque eso no se interpreta en las imágenes de YouTube.



Pero Medrano respondió que "como periodista podía emitir comentarios de cualquier ciudadano famoso o no", por lo que se desató la pelea que se viralizó en YouTube.