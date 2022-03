El youtuber mexicano Alex Tienda confirmó en sus redes sociales que pudo salir de Ucrania, tras quedarse atrapado en dicho país por la invasión de Rusia.

“Después de un par de días de tratar de llegar del este a oeste de Ucrania de Donestk, lo logré”, contó el joven.

Tienda contó al portal Milenio que su meta era llegar a Polonia, pero era la más lejana, por lo que salió por Rumanía. “Estoy sorprendido por el buen trato, estoy muy agradecido. Mañana salgo de Rumanía a Budapest (Hungría) en bus. El gobierno de Rumanía está ayudando bastante. Espero en quincena de marzo ya estar en México”, relató.

Asimismo, el youtuber contó que lo primero que hará en tierras charras es abrazar a su familia e ir a Tijuana para ver a sus padres. Además, espera pronto comer tacos, ya que este simple acto sería un símbolo de que pudo salir de la complicada situación en Ucrania.

Ante la consulta si volvería a hacer dicha travesía en Ucrania, Tienda afirmó que no se arrepiente de haber ido.

“Definitivamente no me arrepiento de haber ido, incluso hice una declaración en mis redes sociales, porque en una publicación puse que me urgía salir y me criticaron. Sin embargo, yo ya tenía que seguir mi trabajo”, concluyó.

El pasado 24 de febrero, Rusia inició una invasión en Ucrania y desde ese momento las tropas rusas buscan llegar a la capital ucraniana, Kiev.

