HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán que el regaetonero TEGO CALDERÓN no puede salir del país, porque habría incumplido con un contrato al no presentarse en una discoteca en Ayacucho el último sábado. Los empresarios presentaron en el programa ‘Tengo algo que decirte’ toda la documentación que acredita que cumplieron con todo lo que él les solicitó...

MARÍA PÍA COPELLO no descartó regresar a ‘Esto es guerra’... A propo de retornos, corre el rumor de que NICOLA PORCELLA reaparecería en el reality, pues al parecer hubo un acercamiento con la gente de ‘Pro TV’ durante la celebración de los 15 años de la productora. ¿Y la oferta de Latina?...

ADOLFO AGUILAR dijo que por ‘intereses personales’ ya no forma parte de Latina. ¿No será porque cobra mucho?... La cantante BECKY G, quien impuso el tema ‘Mayores’ y ‘Cuando te besé’, pisará suelo peruano por primera vez para participar en el festival ‘Barrio Latino 4’, en el que también actuarán NICKY JAM, SEBASTIÁN YATRA, ALEXIS & FIDO, entre otros, este 1 de junio en el Centro Cultural Lima. Me apunto... Somos fuga, porque mi amorcito quiere que le cante ‘sin pijama’... Suuuaaaveee.