Adriana Quevedo reveló que tuvo un ex que no le gustaba que trabaje en Tv: ¿Hablaba de Cristian Rivero?

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... MELISSA KLUG aclaró que JEFFERSON FARFÁN no estuvo en la fiesta de su hijo JEREMY porque dicha celebración fue organizada por ella, pues el futbolista estuvo con su pequeño días antes. Hummm...

La conductora REBECA ESCRIBENS regresó a la conducción del bloque de espectáculos en América y agradeció el apoyo del público, tras enterarse de que su padre estaba internado. Fuerza... TULA RODRÍGUEZ se ausentó ayer en la conducción de ‘En boca de todos’ y fue reemplazada por KORINA RIVADENEIRA, quien le sugirió a la animadora que se siga quedando en su casita...

La conductora ADRIANA QUEVEDO reveló que tuvo una expareja a quien no le gustaba que trabaje en televisión ni use prendas pequeñas, tal es así que la relación no duró mucho tiempo. Sin embargo, su compañero KURT VILLAVICENCIO, ‘METICHE’, deslizó que se trataría de CRISTIAN RIVERO. Me muero...

El videoclip ‘La cantante’ de YAHAIRA PLASENCIA es un éxito, pues sobrepasó el millón de vistas en YouTube en 48 horas. Bien ahí... Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina el lobo feroz y yo seré su caperucita. Suuuaaaveee...

