Aída Martínez contó que ya convive con su novio Adolfo Carrasco y que el próximo año se viene el matrimonio

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... A pesar de que están separados, GÉNESIS TAPIA sacó las garras por su expareja y padre de su hija, KIKE MÁRQUEZ, y dijo que su primera esposa miente al afirmar que no le pasa la pensión para sus hijos. Asuuu...



FIORELLA ALZAMORA contó que el 12 de setiembre cumple 4 años de casada y es feliz viviendo en Suecia. Felicidades...



Tremendo roche le hicieron a IGNACIO BALADÁN, ya que fue a la final de ‘DIVAS’ con el mismo terno que lució en la elección de ‘Mister Primavera 2018’, que se realizó en el programa ‘En boca de todos’. El uruguayo confesó que lo hizo para que el público se diera cuenta de que es como todos y repite atuendos. Qué buena..



La characata AÍDA MARTÍNEZ contó que ya convive con su novio ADOLFO CARRASCO y que el próximo año se viene el ‘matriqui’. Alisten arroz...



Por cierto, JAZMÍN PINEDO dijo que hace tres años GINO ASSERETO le dio el anillo de compromiso, pero hasta ahora no se manifiesta con la fecha de la boda. Uyuyuy...



Somos fuga porque mi amorcito me masajeará para dejarme relajadita... Suuuaaaveee.