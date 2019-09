Aída Martínez subió al nevado Mateo. Casi deja el pulmón a medio camino, pero llegó a la cima 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos ‘chimentos’ de ‘Chollywood’... Me cuentan que AÍDA MARTÍNEZ dejó la juerga y viajó a Áncash para subir al nevado Mateo. Casi deja el pulmón a medio camino, pero llegó a la cima. Bien...



AMY G contó que casi le da un infarto antes de entrar a la pista de ‘El artista del año’, ya que estaba supernerviosa. Ella hizo un doble personaje imitando a Ana Gabriel y Vicky Carr, y al final logró máxima puntuación y se llevó el premio de ‘El artista de la noche’ junto a MILUSKA ESKENAZI...



Por cierto, ya que hablamos del programa de la ‘Señito’, el locutor en off ALDO, más conocido como ‘APOTEÓSICO’, sufrió una aparatosa caída en pleno programa y toda la noche se estuvo quejando con el dolor de espalda. Asuuu...



DAYANITA estuvo sentada en el ‘sillón rojo’ y

dijo que ella es como SHEYLA, porque vive de los canjes. Qué buena...



REBECA ESCRIBENS, quien se encuentra en Italia, ya estaba lista para regresar a Perú, pero le cancelaron el vuelo. Uyuyuy...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree payaso y dice que esta noche levanta la carpa... Suuuaaaveee.