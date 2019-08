Que 'Aladino' vea el caso de otros jugadores que se dedicaron a la 'joda' y ahora están en la lona

Del saque somos carnecita... ‘Aladino’ tiene que ponerse fino o se le va la lancha. Santos ya se cansó y le puso el letrero de ‘se vende’. No dura en ningún club, su comportamiento no es el de un futbolista profesional y el ‘Tigre’ ya lo está mirando con otros ojos. Que vea el caso de otros jugadores que se dedicaron a la ‘joda’ y ahora están en la lona. Cuando pasa tu momento y los bolsillos están con hueco, no se te paran ni las moscas. Así es...



Ya me contaron que la sobrina del ‘ruso’ hace rato que le jugaba ‘chueco’ al defensa de la tierra del Chavo. Eso sí, ella tiene sus códigos. Todo era fuera de la pelotita y dicen que cuando el chato que tira la chela al piso la invitó a salir, le advirtió que le iba a contar a su tío. Si supiera el otro. Hummm...



Hay un runrún de que el zambo que es hijo adoptado del primer puerto, insiste en caminar por Jesús María. Tiene un amor serio con el que ya cumplieron dos años juntos. Sale temprano del entrenamiento, la visita, limpieza de cutis y va a casita a probar sus alimentos y luego dormir toda la tarde. Rexuxa...



Así que el ‘Loquito del Rímac’ se olvidó de las muchachas. No llama, no responde el ‘wasap’ ni menos las llamadas. Ha contratado a un patita para que lo traslade por los campos de Cajamarca. Y de paso, empezó a averiguar precios para comprar terrenos y ganado. Rexuxa...



