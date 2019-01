HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... SHEYLA ROJAS se manifestó en redes sociales sobre la famosa tesis universitaria que se volvió tendencia por su singular título: ‘Análisis de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón’. La rubia aseguró que la gente critica sin informarse y dijo que le gustó...



La chibola SAMAHARA LOBATÓN confirmó que regresó con su expareja, Jean Paul Caipo, a quien Melissa Klug le envió una carta notarial. Asuuu...



Me datean que el argentino PABLO HEREDIA también estuvo en la discoteca Resident y las chicas se le lanzaban encima y le hablaban a la orejita. Tiene su jale el ‘gaucho’...



STEFFANO SALVINI también asistió a esa misma fiesta y se puso alegrón con sus amiguitas y les bailaba pegadito...



SAID PALAO dejó solita a MACARENA en la playa y regresó a Lima para estar presente en el cumpleaños de su hijita. Vale...



Me cuentan que ALEJANDRA BAIGORRIA es la consentida de la familia de su amor Arturo Caballero, tanto así que al viaje que hicieron a Colombia los acompañó la mamita de su ‘príncipe’. Bien ahí...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree cerrajero y dice que esta noche abre mi cerradura con su llavecita... Suuuaaaveee.