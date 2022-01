HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... SHEYLA ROJAS dejó entrever, en sus redes sociales, que SIR WINSTON le habría sido infiel. Nooo... KORINA RIVADENEIRA contó que actuará en una película donde le hará la vida a cuadritos a las protagonistas. Asuuu... ALEXANDRA HÖRLER se contagió de coronavirus y dice que ya se siente mejor gracias a los cuidados de su esposito. Buena...

No cabe duda de que ALEJANDRA BAIGORRIA es la preferida de la mamá de SAID PALAO. Es que la ‘Gringa de Gamarra’ la llevó a que se hiciera un cambio de look y ahora planean irse de viaje. Esooo... Se difundió una nueva foto de DORITA ORBEGOSO junto a JERSON REYES, exsaliente de YAHAIRA PLASENCIA, y parece que la están pasando muy bien. Salud y amor...

El programa ‘Amor y fuego’ afirmó que ANDRÉS WIESE y la ex Miss Perú JANICK MACETA estuvieron el fin de semana en Paracas, al difundir dos fotos donde se les ve esperando el desayuno en un lujoso hotel. Hummm... JAMILA DAHABREH negó que haya estado cenando con JEFFERSON FARFÁN. Ayayayy... Somos fuga porque mi amorcito está estresado y quiere unos masajitos... Suuuaaaveee.

TE PUEDE INTERESAR

Tefa Loza aclaró que está solterísima y descartó que esté en saliditas con Ignacio Baladán

Isabel Acevedo disfruta del Caribe mexicano con su novio, de quien solo muestra la mano

Sheyla Rojas planea tener dos o tres hijos más en los próximos años