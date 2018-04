¿Alejandra Baigorria  tiene nuevo galán y hasta va a verla a ‘Esto es guerra’? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



MELISSA KLUG está templadísima de ÍTALO VALCÁRCEL, a quien dedicó un tierno mensaje en Instagram, donde manifestó que ama al bailarín. Hello, eso es amor...



MILETT FIGUEROA remeció las redes sociales tras publicar una fotografía con un nuevo look. La también actriz dejó el castaño y ahora luce un color más oscuro de cabello...



KARLA TARAZONA ya no dice ni ‘pío’ sobre su proceso legal con su expareja CHRISTIAN DOMÍNGUEZ, quien solicitó al juez que la animadora no se pronuncie sobre el tema. Ayayay...



El ‘combatiente’ BRUNO AGOSTINI se hizo el ciego, sordo y mudo cuando los periodistas le consultaron sobre las declaraciones de ERICK SABATER, quien dijo que el modelo habría tenido un romance con MICHELLE SOIFER. Asuu...



La ‘Wawita’ BRUNELLA HORNA contó que le gusta ver a su pareja RICHARD ACUÑA en ropa interior, pero sobre todo, cuando usa bóxers con dibujos y superhéroes. Qué buena...



ALEJANDRA BAIGORRIA tiene nuevo galán y hasta va a verla a ‘Esto es guerra’...



Ahora sí me quito porque mi motorizado se cree presidente y dice que esta noche me llevará a la ‘cumbre’... Suuuaaaveee.

Karla Tarazona le responde a Isabel Acevedo