Alejandra Baigorria publicó una foto donde se agarra la barriguita, y especularon que estaría embarazada

MARIO IRIVARREN e IVANA YTURBE ya no ocultan su relación, pues aprovecharon el fin de semana para viajar a Cusco junto a los ‘tortolitos’ MACARENA VÉLEZ y SAID PALAO. ¡Provecho...!



La modelo ALEJANDRA BAIGORRIA es tendencia en las redes sociales, porque ayer publicó una foto en Instagram donde se le ve agarrándose la barriguita, y de inmediato empezaron a especular que estaría embarazada. Ayayayyy...



Me pasan el talán de que la producción de GISELA VALCÁRCEL habría llamado a CARLOS CACHO para que vuelva a ser jurado del reality ‘LAS REINAS DEL SHOW’, pero el estilista les dijo que estaba ‘a full’ y no tenía tiempo. Me muero...



Todo parece indicar que MICHELLE SOIFER seguiría distanciada de KEVIN BLOW, porque no quiso confirmar ni desmentir la ruptura y solo atinó a decir que no hablará de su vida privada. Hummm...



