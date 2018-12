HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... La modelo PAULA MANZANAL contó que su expareja, el norteamericano JORDAN DAVIES, aún no conoce a su hijo Valentino y hasta lo calificó de ‘perdedor’. Qué fuerte...



Me pasan el talán de que IGNACIO BALADÁN está tan, pero tan templado de VALERY MERINO, que ha decidido que la modelo sea la administradora de su próximo local que abrirá dentro de poco...



ALESSANDRA FULLER y ANDRÉS VÍLCHEZ compartieron una sesión fotográfica y se nota que hay mucha ‘química’ entre ellos. Incluso en las redes sociales ya se especula que por ahí hay algo más que una amistad. Hummm...



La modelo JAMILA DAHABREH contó que su ‘amigo’, el futbolista JEFFERSON FARFÁN, le envió un mensaje por su cumpleaños, pero jura que no le mandó ningún regalito. Ajá...



A pocos días de irse a Miami, la expareja de MILETT FIGUEROA, ‘PATO’ QUIÑONES, hizo una fiesta de despedida donde estuvieron POLY ÁVILA y MACARENA GASTALDO, pero la que brilló por su ausencia fue su ‘saliente’, MICHELA ELÍAS. Juatttt...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree brujo y dice que esta noche me pasa el cuy... Suuuaaaveee.