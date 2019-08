Alessandra Fuller dispuesta a retomar la amistad que alguna vez tuvo con Flavia Laos 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... LAURA BORLINI contó que la próxima semana se inician sus prácticas preprofesionales de Psicología. Buena...

NATALIA SALAS jura que le tocó un buen año a nivel laboral, pues está en la radio y a fin de año estará en el reality de Gisela Valcárcel ‘El dúo perfecto’, y por ahora anda a full con los ensayos de la comedia musical ‘Té de tías’...

ALESSANDRA FULLER le dio su apoyo a su examiga FLAVIA LAOS tras las afirmaciones del belga GREG MICHEL en ‘El valor de la verdad’. Jura que está dispuesta a retomar la amistad que alguna vez tuvieron. Hummm...

SHIRLEY ARICA aceptó que intentó tener un romance con el futbolista RAY SANDOVAL, pero la ‘Chica realidad’ precisó que no hubo ‘química’ con el pelotero. Next... GIGI MITRE y ‘PELUCHÍN’ no le creen a ‘COTO’ HERNÁNDEZ y juran que el robo del celular es un cuentazo. Ajá...

JOSIMAR FIDEL se dejó ver en el circo de ‘LA CHOLA CHABUCA’ con su hijita mayor... Somos fuga porque mi amorcito se alucina músico y dice que esta noche me toca de punta a punta... Suuuaaaveee.