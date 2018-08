Alessandra Fuller y Pablo Heredia, pese al fin de su relación se llevan muy bien... ¿Es eso o hay remember?

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood...



La conductora REBECA ESCRIBENS le recomendó a MELISSA PAREDES que no se avergüence de su pasado, luego que la actriz puso cara de pocos amigos cuando, en el programa ‘En boca de todos’, se emitió un video de sus inicios. Plop...



GISELA VALCÁRCEL aseguró que es una mujer con principios y valores, después que un cibernauta le recordó la reunión que tuvo con VLADIMIRO MONTESINOS. Asu...



MICHELLE SOIFER aún no tiene fecha de boda con KEVIN BLOW, pero adelantó que no se casará de blanco, sino de dorado... A propo, CRISS SOIFER se reencontró con el ‘ZORRO ZUPE’ en ‘Válgame Dios’ y aclararon que ya limaron asperezas e incluso se dieron el ‘besito de Judas’. Noooo...



La actriz FLAVIA LAOS cumplió ayer 21 añitos y la sorprendieron con más de un regalito. Bien ahí...



Tal parece que PABLO HEREDIA y ALESSANDRA FULLER pusieron fin a su relación, pero en buenos términos, porque el actor sube historias a su Instagram, donde aparece la actriz, con quien continúa grabando la novela ‘Te volveré a encontrar’. ¿Es eso o hay ‘remember’?...



Somos fuga porque mi amorcito dice que soy bebita y solo piensa en engreírme... Suuuaaaveee.