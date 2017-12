HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismecitos de ‘Chollywood’...



MAYRA GOÑI jura por la Sarita que su corazón no tiene dueño, es más, dizque hará una canción que se llamará ‘Sola y soltera’. Será una indirecta para que FABIO AGOSTINI se ponga las pilas. Hummm...



Todo lo contrario es ALESSANDRA FULLER, quien ya lleva dos años y medio de relación con PABLO HEREDIA. Pero aclara que no hay matri a la vista porque aún no le entrega la ‘roca’...



FLAVIA LAOS visitó el programa de la Chola Chabuca y lució un vestido recontraescotado. Más de uno dijo que parecía DEYSI ARAUJO. Qué buena...



El programa ‘Trapitos al aire’ quiso realizar un encuentro navideño entre GREISSY ORTEGA y su mamá, pero no se dio por la incomodidad de la señora, quien fue sorprendida por la presencia de su hija. JOSELITO CARRERA, conductor del espacio, al notar la tensión, decidió ir a corte comercial...



Me cuentan que DORITA ORBEGOSO pasó la Navidad en Pisco, junto a su familia, y que rompió el chanchito porque no llegó con las manos vacías. Bien ahí...



A MELISSA PAREDES se le cae la baba por su pequeña MIA y siempre publica, en sus redes sociales, fotos con su engreída. Agú, agú...



Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que esta noche probará mi panetón... Suuuaaaveee.