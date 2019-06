Alexandra Horler dejó en claro que está solterita y no quiere que la vinculen con nadie, ¿y Luis Castañeda Pardo?

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... GREG MICHEL protagonizó un tremendo escándalo en un conocido restaurante en Miraflores, porque su enamorada no le quiso entregar su celular, pues aparentemente descubrió que tenía conversaciones con un ‘amiguito’ en Instagram. Tal fue el ‘bochinche’ que hasta llamaron a la policía. ¡Qué roche...!



GINO ASSERETO se molestó con ROSÁNGELA ESPINOZA, por decirle que es ‘un hombre grandote y no tiene físico’ para participar en ‘Esto es guerra’. Auchhh...



ANELHÍ ARIAS está preparando un show al estilo de RAFFAELLA CARRÁ por sus 18 años y tendrá como padrino a CARLOS CACHO y anuncia su llegada en una gran limusina. Asu...



LAURA SPOYA y su familia llegaron a Machu Picchu y quedaron impresionados con la ciudadela. Esooo...



ALEXANDRA HÖRLER dejó en claro que está solterita y no quiere que la vinculen con nadie. Manya...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para hacerme masajisto y dejarme relajadita... Suuuaaaveee.