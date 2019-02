Alexandra Méndez señaló que Isabel Acevedo está contenta porque Christian Domínguez le regala carros 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



DEYVIS OROSCO se ha convertido en el engreído de JESSICA NEWTON, pues me pasan el talán que la organizadora del Miss Perú estaría en primera fila, junto a su hija CASSANDRA, en el concierto que brindará el cumbiambero en Plaza Norte, por el Día de los Enamorados. Asuuu...



AÍDA MARTÍNEZ contó que mintió en ‘EL VALOR DE LA VERDAD’, al decir que era bisexual, porque si contestaba que no, iba a perder los 25 mil soles que ganó en aquella oportunidad al sentarse en el sillón rojo. Nooo...



ALEXANDRA MÉNDEZ, la ‘CHAMA’, señaló que ISABEL ACEVEDO, ‘CHABELITA’, está supercontenta con CHRISTIAN DOMÍNGUEZ porque el cumbiambero le regala carros y la para llevando de viaje. Esteee...



PANCHO RODRÍGUEZ la está rompiendo en las competencias de ‘ESTO ES GUERRA’, pues ya desplazó a HUGO GARCÍA. Me muero...



IGNACIO BALADÁN negó que NICOLA PORCELLA lo haya ‘parchado’, tras decir que ANGIE ARIZAGA es la mujer más guapa de Lima...



