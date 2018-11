Alondra García Miró fue captada saliendo de una conocida discoteca barranquina, con un misterioso joven

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... NICOLA PORCELLA aclara que está soltero y no tiene el mínimo interés de salir con alguien. ¿Será cierto eso?...



La conductora JAZMÍN PINEDO le envió una indirecta a la ‘TIGRESA DEL ORIENTE’, pues la ‘chinita’ dijo que si su pareja le es infiel, le daría una patada en las ‘cuatro letras’ y lo mandaría a ‘rodar’. Asuuu...



PATRICIO PARODI comentó que su amorcito FLAVIA LAOS acostumbra a roncar cuando duerme. Hummm...



La modelo LUCIANA FUSTER dijo que le gustaría incursionar en el canto. ¿La veremos haciendo un dúo con EMILIO JAIME? Plop...



La modelo MACARENA GASTALDO asegura que está soltera y desmintió que esté en saliditas con un futbolista de la selección peruana, tal como se especula. Manya...



La actriz ALONDRA GARCÍA fue captada saliendo de una conocida discoteca barranquina, con un misterioso joven, con quien luego se subió en una camioneta y la dejó en el departamento de la ‘ojiverde’. Uhmmm...



HUGO GARCÍA dijo sentirse frustrado y con cólera, a raíz que sufrió una lesión en ‘ESTO ES GUERRA’ y no estaría en la final del reality... Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree basquetbolista y dice que esta noche me llena la canasta... Suuuaaavee.