Alondra García Miró muestra que tiene gran estado físico [VIDEO y FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de 'Chollywood'...



Me pasan el talán de que el programa de KAREN SCHWARZ estaría con los días contados y que se emitiría solo hasta el 6 de julio, debido a su bajo rating, pues el último jueves no hizo ni un punto. Nooooo...



Me chismean que ANDRÉS HURTADO ‘CHIBOLÍN’ y la cantante MARISOL ‘LA FARAONA’ tienen una amistad muy cercana. Asu...



ALONDRA demostró que está en buen estado físico y corrió ayer una competencia de 10 kilómetros en San Borja. Chica fitness...



GEORGETTE CÁRDENAS estuvo de cumpleaños y sopló 31 velitas en una reunión con sus amigos. Dicen que celebró a lo grande, pues también anda solterita...



La actriz ZELMA GÁLVEZ regresa a los unipersonales en La Estación de Barranco con su show ‘Bom Bom’ , donde contará detalles de su vida como mujer soltera...



