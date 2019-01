Hay un runrún de que Alondra García Miró voló a Brasil con Paolo Guerrero

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de Chollywood... Hay un runrún de que ALONDRA GARCÍA voló a Brasil con PAOLO GUERRERO. Parece que donde fuego hubo, cenizas quedaron...



CARLONCHO sorprendió a ‘propios y extraños’ al decir que le gustó el ‘look’ que lució ROSÁNGELA ESPINOZA en la presentación de ‘Esto es guerra’. ‘Está linda, está guapa’, dijo el conductor de ‘En boca de todos’. Asuuu...



BRUNELLA HORNA fue a la playa de Agua Dulce con VANESSA TERKES, y dicen que la ‘Wawita’ estaba con cuatro efectivos de seguridad. Asuuu...



EVELYN VELA regresó de Cuba, a donde fue por negocios, pero más de uno dice que tuvo un ‘remember’ con un charanguero. Uyuyuy....



BRYAN BAJAK, el ex de ANGIE JIBAJA, afirmó que la modelo aún tiene sentimientos por él...



La ‘quinceañera’ FLAVIA LAOS se lanzó con todo a la música y estrenó la canción ‘Cómo sigo sin ti’. Su género es urbano y dizque la romperá este verano. Ver para creer...



Por último, SHANTALL YOUNG abrirá el concierto de la cantante cristiana Christine D’Clario. Bien...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree Batman y dice que esta noche me lleva a su baticueva... Suuuaaaveee.