HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... La cantante AMY GUTIÉRREZ pasó un gran susto, pues contó que ayer le robaron su celular, pero los delincuentes no le hicieron daño. A cuidarse más...

El conductor ‘CARLONCHO’ le obsequió un ramo de sábila a su ‘ahijada’ ISABEL ACEVEDO para que lo ponga detrás de su puerta, y espantar la mala vibra y los malos galanes. Qué buenaaa...

ALEXIS DESCALZO dijo que ahora pertenece al ‘Club de los que no duermen’, porque su bebito se despierta cuatro veces durante la madrugada y duerme en el día. Ayayayyy... La pelirroja GÉNESIS TAPIA afirma que está ansiosa, pues se encuentra en los descuentos para dar a luz a su cuarto hijo. Ajá...

MAGALY MEDINA y LUCHO CÁCERES volvieron a enfrascarse en una bronca, pues el actor señaló que ella tiene varias sentencias y no se ha rehabilitado. En tanto, la ‘Urraca’ no se quedó callada recordándole su pasado cuando fue detenido por la policía. Preparen canchita... Bueno, soy fuga porque mi amorcito me ha prometido unos chilcanos para calentarme todita... Suuuaaaveee.