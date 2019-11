Antonio Pavón ya está en Lima, tras pasar una temporada en España, y lo primero que hizo fue buscar a Antoñito

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... DAVID ‘PANTERA’ ZEGARRA aseguró en el programa de BETO ORTIZ que no fue él quien manejaba su auto cuando atropellaron a Hilaria Ayala, en Villa El Salvador, pero igual se siente culpable. Humm...



El exguerrerito EMILIO JAIME ya enterró a LUCIANA FUSTER y a tres meses de haber puesto fin a su relación, el muchachito se luce con su nueva conquista en sus redes sociales. Cupido lo flechó...



El coreógrafo DIEGO CORNEJO no descartó iniciar un romance con la salsera PAULA ARIAS, pero jura que ahora son solo amigos. ¿Le creemos...?



ANTONIO PAVÓN ya está en Lima, tras pasar una buena temporada en la madre patria, y lo primero que hizo fue ir a buscar a su pequeño Antoñito. Bien...



KARLA TARAZONA subió, en sus redes sociales, una fotografía vestida de blanco. Y más de uno se preguntó si volverá a dar el ‘sí’. Ella respondió que se vistió de novia para casarse con sus tres hijos, que no necesita de nadie más para ser feliz. Vale...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree enfermero y dice que esta noche me vacuna... Suuuaaaveee.