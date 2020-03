HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de Chollywood... MACARENA GASTALDO aclaró que sigue su relación con el arquero celeste PATRICIO ÁLVAREZ, pero no la exponen públicamente porque les gusta su privacidad. Bien...

LUCIANA FUSTER contó que no tiene televisión en su dormitorio porque el rack, que trajó del extranjero, no le sirvió para nada. Asuuu...

PETER FAJARDO, productor de ‘Esto es guerra’ contó que los programas que aparecerán esta semana ya fueron grabados y han cambiado la dinámica de los juegos para evitar el contacto entre los ‘guerreros’ y seguramente seguirán con esta medida para acatar el toque de queda. Asuu...

Me cuentan que ANGIE y JOTA ya no esconden que están en ‘chuchis’, pero aún no quieren hacerlo público. Hummm...

REBECA ESCRIBENS mientras se dirigía al canal en su automóvil, se detuvo unos instantes para agradecerle a los policías ‘por todo lo que están haciendo’. Bien...

AUSTIN y SAID PALAO no pierden el y tiempo y como no pueden ir al gimnasio entrenan en casa para mantenerse en forma. Esooo...

Somos fuga porque mi amorcito está listo para apagar mi fuego... Suuuaaaveee.