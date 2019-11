Gisela Valcárcel y Mariana Ramírez acordaron un ‘alto al fuego’ tras reunión que tuvieron en América Tv

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



Me cuentan que hay un ‘alto al fuego’ entre GISELA y MARIANA RAMÍREZ, tras una reunión que tuvieron a pedido de los directivos de América. Ajá...



A propo, comentan que CHRISTIAN DOMÍNGUEZ ayer iba a presentarse en ‘El show después del show’, pero tuvo un problema en la carretera y no llegó a tiempo, sin embargo se comprometió a estar hoy; aunque, ayer lo anunciaron para este lunes, en exclusiva, en el programa ‘En boca de todos’. Menos mal que hay tregua...



Por cierto, la ‘SEÑITO’ se dio su baño de pueblo en la grabación por los 12 años de ‘El reventonazo de la Chola’ y hasta bailó con la TIGRESA DEL ORIENTE. Noooo...



A propo, MÓNICA CABREJOS reveló que la rubia vetó un informe sobre ella en el 2009 que hizo para Panamericana y por eso renunció al canal. Andááá...



Me chismean que UN EXFUTBOLISTA, que ahora es actor y conductor, se quedaría sin programa el próximo año, pues no levantó en el rating. Chesss...



LESLY CASTILLO hoy se casa por iglesia y su boda será como de la realeza, pues la Sinfónica de Arequipa le tocará el Danubio Azul. Asuuuu...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina masajista y quiere dejarme relajadita... Suuuaaaveee.