HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de Chollywood... Me cuentan que NICOLA PORCELLA se tomó a pecho la advertencia de la productora mexicana MAGDA RODRÍGUEZ, quien le dijo que si no bajaba de peso se iba del programa, y ya ha perdido cinco kilos de los 100 que tenía. A lechuga y agua, no hay otra...

La actriz GISELA PONCE DE LEÓN pidió a la gente que no haga ‘fiestas’ ahora que termine la cuarentena porque aún no hay vacuna contra el coronavirus. Lo mejor es cuidarse. Bien ahí....

ROSÁNGELA ESPINOZA contó que su novio VÍCTOR HUGO respeta su trabajo y no le hizo ‘chongo’, luego que ‘CARLONCHO’ dijo que la popular ‘chica selfie’ quería un ‘remember’. Hummm...

La conductora LAURA BORLINI reapareció ayer en ‘EN EXCLUSIVA’, tras sufrir un accidente en su casa y se emocionó al saludar a su mamita por su cumpleaños...

El cantante venezolano GUSTAVO ELIS reconoció que está en ‘cuchis’ y conversaciones con LUCIANA FUSTER. Me muero...

El empresario ARTURO CABALLERO no se pierde ni una foto que publica su examorcito, ALEJANDRA BAIGORRIA, y a todas sus publicaciones en Instagram le da ‘Me gusta’. ¿Qué dirá ‘Ken’?...

Ahora sí me quito porque mi amorcito está ansioso por jugarse una pichanguita...Suuuaaaveee.