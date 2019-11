HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... CHRISTIAN DOMÍNGUEZ confirmó medio en broma y medio en serio que su expareja y madre de uno de sus hijos, KARLA TARAZONA, es su vocera oficial. Hummmm...



Ya que hablamos del ‘wachimán’, la bailarina ISABEL ACEVEDO al parecer tiene un nuevo pretendiente, que le envió 180 rosas rojas por su cumpleaños. Por cierto, dijo que la próxima vez será más inteligente al escoger una pareja. Asuu...



LESLIE MOSCOSO anda saltando en un pie de alegría porque está afinando detalles para lanzar pronto su estudio de abogados, ya que en los últimos años se ‘quemó las pestañas’ aprendiendo todo lo que hay que saber del Derecho. Buena...



La colocha MILENA ZÁRATE anda haciéndola linda en California, pues aparte de pasear con su pequeña Kristell también hace presentaciones musicales. Manya...



El salsero JOSIMAR viajó a Punta Cana para grabar su nuevo álbum, pero no lo hizo solo sino acompañado de su nueva ‘protagonista’ María Fe Saldaña. Provecho...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree soldado y dice que esta noche me enseñará su armamento... Suuuaaaveee.