HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... LASZLO KOVACS apareció en la alfombra roja de la película ‘Encintados’, que protagoniza su ‘hermana’ MAGDYEL UGAZ, de la mano de su prometida MILI ASALDE, quien pacientemente esperó que el actor conversara con la prensa. Manya...

REBECA ESCRIBENS anunció que con las ‘Mujeres sin pito’ se va a provincia y le advirtió a FEDERICO SALAZAR que esté tranquilito porque tendrá la casa sola. Qué buena...

A propo, Federico sí que sufrió con la goleada que River Plate le metió a Alianza Lima, pues dijo ‘es hora de los deportes a pesar de lo de Alianza’. ¡Dios mío!...

NICOLA PORCELLA jura que está solterito y la próxima semana regresa a México. Hummm...

EL REGALO DE JACKSON MORA

A propo, JACKSON MORA estuvo de cumpleaños y TILSA LOZANO se lució porque le regaló una billetera de una conocida y costosa marca. Bien ahí...

FLAVIA LAOS y AUSTIN PALAO se lucen cada vez más enamorados, incluso la rubia no tiene roche en aplicarle mascarilla en el rostro al cantante. El amor, el amor... Ahora sí me quito porque mi amorcito me está pidiendo unos masajitos relajantes... Suuuaaaveee.

