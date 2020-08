HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...

La modelo SHIRLEY ARICA fue captada cenando con un grupo de amigas y un maduro galán, quien se pasó toda la noche tomándole fotos a la ‘chica realidad’. Hummm...

El salsero JOSIMAR quiere empezar a marcar y tonificar el cuerpo, tan es así que ha contratado a un personal trainer para que lo entrene. Manya...

YACO ESKENAZI es el nuevo jale de la novela ‘La otra orilla’ y dice que su personaje llegará a ponerle picante a la historia. Asuuu...

ALEJANDRA BAIGORRIA se mandó feo contra REINALDO DOS SANTOS después que él afirmara que su relación con SAID no iba a durar más de un año porque es ‘muy intensa’. La ‘GRINGA DE GAMARRA’ señaló que no cree en sus predicciones y lo llamó farsante. Uyuyuy...

Después que MARIO IRIVARREN le cantara a IVANA ‘Me liberé’, en uno de los juegos de ‘Esto es guerra’, el combatiente aseguró que todo fue una broma. La ‘Princesa Inca’ no se picó porque ella también le cantó ‘De mi vida te bote’. Qué fuerte...

Ahora sí me quito porque mi amorcito tiene mucho frío y quiere que esta noche le haga un calientito... Suuuaaaveee.