Me cuentan que en su último concierto que dio en el norte, Josimar no se presentó con su bailarina chibola

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos ‘chimentos’ de Chollywood... VANIA BLUDAU cobró su cheque por 25 mil soles, que ganó al coronarse como ‘La reina del show’. Ella dijo que estaba emocionada y que el dinero lo invertiría en su boda con FRANK DELLO RUSSO. Suenan las campanas...

LA ‘TIGRESA DEL ORIENTE’ le mandó su ‘chiquita’ a MAGALY MEDINA y dijo que usaron su imagen y la del ‘fugitivo’, perdón, ELMER MOLOCHO, por rating, ya que tenían 3 puntos y con ellos subieron. Asuuu...

Me cuentan que RENZO SCHULLER podría ser el nuevo conductor del magacín que alista la ‘Señito’, ya que ALDO MIYASHIRO dio un paso el costado. El Chino dijo que estaba muy saturado de chamba, se acostaba muy tarde por ‘La banda del Chino’ y le habría costado ‘madrugar’. Ayayayayy...

Me cuentan que JOSIMAR, en su último concierto que dio en el norte, no se presentó con su bailarina chibola. ¿Por qué será...? Dicen que CRISTIAN ZUÁREZ, el ex de LAURA BOZZO, se habría casado con ADRIANA AMIEL. Nooo... Somos fuga porque mi amorcito quiere engreírme como su bebita... Suuuaaaveee.