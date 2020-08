HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... En redes sociales se especula que BRENDA CARVALHO estaría embarazada y que haría papá, por segunda vez, a Julinho, pues ambos fueron vistos en una clínica de fertilidad. ¿Prendió la vacuna?..

IVANA YTURBE pidió que no especulen sobre el fin de su romance con BETO DA SILVA, y aclaró que ahora está viviendo una etapa tranquila enfocada solo en su trabajo. Hummm... Mientras que ALEJANDRA BAIGORRIA sale a correr con SAID PALAO, el alcalde GEORGE FORSYTH comparte videos donde juega con su perrito y dice que ‘no tiene suerte en el amor’. Pobechito...

JANET BARBOZA demostró que sabe cocinar al preparar unos frijoles para los hijos de su pareja MIGUEL BAYONA, quienes pasan unos días con ellos. Buena... El popular ‘JOTA’ reveló que la cuarentena le jugó en contra para seguir ‘echando maicito’ a ANGIE ARIZAGA...

GIULLIANA BARRIOS todavía no ha recuperado la voz, pero contó que ayer se hizo la prueba del coronavirus y por prevención se quedará en casita hasta que le den los resultados. Bien ahí...Somos fuga porque mi amorcito se cree malabarista de circo y dice que esta noche me sube y me baja...Suuuaaaveee