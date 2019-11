HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... KAREN SCHWARZ está tan contenta con su segundo embarazo que no le importa compartir imágenes de su barriguita con algunas estrías, aunque ella prefiere decirles ‘huellitas de amor’...



Aunque RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’, sigue sin programa de espectáculos, no deja de utilizar su Instagram para soltar su ‘veneno’, y esta vez la víctima fue ISABEL ACEVEDO, la popular ‘CHABELITA’, a quien sin un gramo de anestesia le dijo que una niña no pone calzones en las mochilas de los hombres para que las mujeres se enteren. Te hablan, Karla...



Tras su abrupta salida de Panamericana Televisión, OLENKA ZIMMERMANN compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de su regreso a la pantalla chica por Willax TV. Manya...



ENRIQUE ESPEJO, más conocido como ‘YUCA’, se hizo el loco cuando la ‘pipol’ de la pluma lo abordó en los exteriores de Latina. Quizá ya le datearon que CLARITA SEMINARA está otra vez por estos lares y creía que le preguntarían por ella...



Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que esta noche me enseña por qué le dicen zapatón... Suuuaaaveee.